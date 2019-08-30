"Челси" предложил "Наполи" своего игрока

Лондонский "Челси" не рассчитывает в текущем сезоне на форварда Миши Батшуайи.

В связи с этим, как сообщает итальянская пресса, "синие" предложили "Наполи" арендовать 25-летнего бельгийца с правом выкупа.

При этом английский клуб готов взять на себя часть затрат на зарплату футболиста, которая составляет 5,3 миллиона евро в год.

Батшуайи выступает за "Челси" с лета 2016 года и за этот период уже трижды сдавался в аренду - дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и "Кристал Пэлас".

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