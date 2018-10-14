"Челси" предложил новое соглашение одному из своих ключевых игроков

"Челси" желает сохранить в команде хавбека Нголо Канте.

Как сообщает Mirror, "аристократы" предложили французу новое соглашение. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что прошедшим летом Канте активно интересовался ПСЖ.

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