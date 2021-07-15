"Челси" предложил одного из своих игроков в обмен на Холанда

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"Челси" предложил одного из своих игроков в обмен на Холанда

Фото: инстаграм Тэмми Абрахама/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" продолжает переговоры по трансферу норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и предлагает включить в сделку одного из своих игроков, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб предложил "Боруссии" нападающего Тэмми Абрахама или полузащитника Каллума Хадсона-Одои. Впрочем, немецкий клуб отказался, так как намерен сохранить игрока. 

В минувшем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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