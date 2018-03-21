"Челси" предложил смешную сумму за Икарди
"Челси" хочет купить аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.it.
По сведениям издания, лондонский клуб предложил за форварда 63 миллиона евро, что является смешной суммой по нынешним временам. При этом сумма отступных в контракте футболиста составляет 110 миллионов евро. Также он входит в сферу интересов "Реала" и "Баварии".
В этом сезоне 25-летний Икарди забил 22 гола в 26 матчах за "Интер".
Не пропустите: "Челси" нацелился на защитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Червиченко: "У "Локомотива" лучший админресурс в этом сезоне"
-
Официально: Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"
-
Уилшер не поможет сборной Англии в матче с Голландией
-
Уткин: "Амкар" продажный. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону"
-
Бегун Болт тренируется с дортмундской "Боруссией"
-
Ван Дейк стал капитаном сборной Голландии
-
Иньеста: "Ближайшие выступления за сборную Испании и "Барселону" могут стать для меня последними"
-
Матч "Амкар" - "Локомотив" перенесен из Перми в Москву
-
Кроос: "Неймар - один из лучших игроков мира, мне нравится играть против лучших"
-
Усманов прокомментировал информацию о покупке "Милана"
-
Три топовых тренера отказали ПСЖ
-
"Ювентус" нацелился на ключевого защитника "Барселоны"
-
Тите: "На выигрыш Чемпионата Мира будут претендовать шесть команд"
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы побороться с "Барселоной" за хавбека ПСЖ
-
Месси забил гол в своем стиле, обойдя всех соперников, на тренировке сборной Аргентины
-
Французский журналист Менес: "У Неймара нет других вариантов кроме как остаться в ПСЖ"
-
Тите выделил наиболее ярких исполнителей в составе сборной России
-
Перес прокомментировал слова Сколари о проявленной заинтересованности Роналду жизнью в Китае
-
Ибрагимович определился со своим следующим клубом
-
Конте определился со своим следующим местом работы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20