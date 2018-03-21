"Челси" предложил смешную сумму за Икарди

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"Челси" предложил смешную сумму за Икарди

"Челси" хочет купить аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.it.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил за форварда 63 миллиона евро, что является смешной суммой по нынешним временам. При этом сумма отступных в контракте футболиста составляет 110 миллионов евро. Также он входит в сферу интересов "Реала" и "Баварии".

В этом сезоне 25-летний Икарди забил 22 гола в 26 матчах за "Интер".

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