"Челси" предложил своего игрока "Реалу"

Лондонский "Челси" предложил услуги своего форварда Альваро Мораты мадридскому "Реалу", информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "аристократы" находятся в поисках нового клуба для 25-летнего нападающего, который не входит в планы новоиспеченного главного тренера команды Маурицио Сарри. Одним из вариантов продажи испанца для английского гранда стало его возвращение в стан "сливочных".

Напомним, "Челси" официально представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru