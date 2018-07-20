"Челси" предложил своего игрока "Реалу"

Теги челсимаурицио сарриальваро моратареал мадрид

"Челси" предложил своего игрока "Реалу"Лондонский "Челси" предложил услуги своего форварда Альваро Мораты мадридскому "Реалу", информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "аристократы" находятся в поисках нового клуба для 25-летнего нападающего, который не входит в планы новоиспеченного главного тренера команды Маурицио Сарри. Одним из вариантов продажи испанца для английского гранда стало его возвращение в стан "сливочных".

Напомним,  "Челси" официально представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов