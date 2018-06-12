"Челси" предложил своего игрока в обмен на тренера "Наполи"

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"Челси" предложил своего игрока в обмен на тренера "Наполи"

"Челси" продолжает интересоваться тренером "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил итальянцам защитника Давида Луиза вместо восьми миллионов евро, которые прописаны в контракте Сарри в качестве отступных.

В минувшем сезоне 31-летний Луиз провел за "Челси" всего 15 матчей и забил 2 гола. 

Напомним, что "Наполи" несколько недель назад отстранил Сарри от работы главным тренером и назначил на этот пост Карло Анчелотти.

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