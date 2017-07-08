"Челси" предложил за Кейта 20 миллионов евро

"Челси" намерен приобрести сенегальского нападающего "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил за футболиста 20 миллионов евро. Ответ римлян пока неизвестен, но ранее они требовали за игрока 25 миллионов.

Напомним, что контракт 22-летнего форварда с "Лацио" истекает через год. Также им интересуются "Интер", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

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