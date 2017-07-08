"Челси" предложил за Кейта 20 миллионов евро
"Челси" намерен приобрести сенегальского нападающего "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, лондонский клуб предложил за футболиста 20 миллионов евро. Ответ римлян пока неизвестен, но ранее они требовали за игрока 25 миллионов.
Напомним, что контракт 22-летнего форварда с "Лацио" истекает через год. Также им интересуются "Интер", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24