"Челси" предложил за Лукаку 85 миллионов евро

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"Челси" предложил за Лукаку 85 миллионов евро

"Челси" продолжает интересоваться бельгийским нападающим "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил за форварда 85 миллионов евро. Такую же сумму за футболиста готов заплатить "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что агент игрока Мино Райола настойчиво советует бельгийцу перейти в стан манкунианцев.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" оценивает 24-летнего Лукаку в 102,6 миллиона евро.

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