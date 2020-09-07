"Челси" предложили услуги двух вратарей

Лондонский "Челси" рассчитывает до закрытия трансферного окна усилиться новым голкипером.

По информации журналиста Sky Sport Анжело Манджанте, "синим" предложили услуги двух стражей ворот.

Так, в "Челси" могут оказаться Андре Онана из "Аякса" или Альфонс Ареоля из ПСЖ.

Напомним, что английский клуб ищет замену Кепе Аррисабалаге, который своей игрой разочаровал главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

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