"Челси" предложили услуги двух вратарей
Лондонский "Челси" рассчитывает до закрытия трансферного окна усилиться новым голкипером.
По информации журналиста Sky Sport Анжело Манджанте, "синим" предложили услуги двух стражей ворот.
Так, в "Челси" могут оказаться Андре Онана из "Аякса" или Альфонс Ареоля из ПСЖ.
Напомним, что английский клуб ищет замену Кепе Аррисабалаге, который своей игрой разочаровал главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
Не пропустите: "Челси" рассматривает вариант с покупкой вратаря "МЮ" Ромеро. | http://soccernews.ru
главное
-
Черышев отклонил предложение "Краснодара"
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций
-
Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией
-
Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму
-
Рамос стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории сборных
-
"РБ Лейпциг" договорился о трансфере таланта из "Герты"
-
Коларов в шаге от перехода в "Интер"
-
Роббен забил первый гол после возобновления карьеры
-
Шевченко назвал причину разгромного поражения Украины от Испании
-
Сборная Испании назвала диагноз Регилона
-
Черышев отклонил предложение "Краснодара"
-
"Челси" близок к покупке голкипера "Ренна"
-
Тотти может вернуться в "Рому"
-
Уткин прокомментировал победу сборной России над Венгрией
-
Рамос вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров сборной Испании
-
Тренер сборной Венгрии прокомментировал поражение от России
-
"Челси" предложили услуги двух вратарей
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре
-
1
Сборная Испании разгромила команду Украины
-
Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций
-
Медведев прокомментировал будущее Далера Кузяева
-
Дзюба: "Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идем дальше"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18