"Челси" предложили услуги двух вратарей

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"Челси" предложили услуги двух вратарей

Лондонский "Челси" рассчитывает до закрытия трансферного окна усилиться новым голкипером.

По информации журналиста Sky Sport Анжело Манджанте, "синим" предложили услуги двух стражей ворот.

Так, в "Челси" могут оказаться Андре Онана из "Аякса" или Альфонс Ареоля из ПСЖ.

Напомним, что английский клуб ищет замену Кепе Аррисабалаге, который своей игрой разочаровал главного тренера Фрэнка Лэмпарда

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