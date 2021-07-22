"Челси" предложили вернуть Азара: названы условия сделки

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может вернуться в "Челси", сообщает AS.

По сведениям издания, посредники уже контактировали с лондонским клубом по поводу возможного возвращения 30-летнего футболиста на "Стэмфорд Бридж".

Пока непонятно, удастся ли сторонам договориться о финансовых аспектах сделки по бельгийцу. "Бланкос" хотят заработать на продаже игрока хотя бы 60 миллионов евро, "синие" столько платить не готовы.

Азар выступал за "Челси" с 2012 по 2019 год, после чего его продали "Реалу" за 100 миллионов евро + бонусы.

В составе "сливочных" фланговый форвард забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.

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