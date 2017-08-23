"Челси" предложит 70 миллионов евро за Алекса Сандро

"Челси" вернулся к кандидатуре бразильского защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна и готов заплатить за него 70 миллионов евро. Стоит отметить, что ранее "Юве" отклонил три предложения "Челси" по трансферу бразильца.

26-летний Алекс Сандро выступает за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 77 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: "Челси" увеличит предложение по Белотти. | http://soccernews.ru