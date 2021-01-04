"Челси" предложит Абрахаму новый контракт

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"Челси" предложит Абрахаму новый контрактРуководство лондонского "Челси" планирует в скором времени предложить новое соглашение Тэмми Абрахаму, сообщает Daily Mail.

Клуб удовлетворен игрой 23-летнего игрока и планирует увеличить его зарплату в 2 раза. Согласно нового договора, форвард станет получать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В сезоне 2020/2021 в АПЛ, нападающий выходил на поле в 14 матчах. В его активе 6 забитых мячей и 1 голевая передача.

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