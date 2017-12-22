"Челси" предложит Куртуа очень щедрый контракт

Руководство "Челси" готовит щедрый контракт для вратаря Тибо Куртуа, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, чтобы сохранить 25-летнего стража ворот, "синие" намерены предложить ему соглашение с зарплатой порядка 12 миллионов евро за сезон.

Срок нового контракта - до лета 2023 года. Действующий договор бельгийца с "Челси" истекает в 2019 году.

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