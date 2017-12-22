"Челси" предложит Куртуа очень щедрый контракт

Теги челситибо куртуа

"Челси" предложит Куртуа очень щедрый контракт

Руководство "Челси" готовит щедрый контракт для вратаря Тибо Куртуа, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, чтобы сохранить 25-летнего стража ворот, "синие" намерены предложить ему соглашение с зарплатой порядка 12 миллионов евро за сезон.

Срок нового контракта - до лета 2023 года. Действующий договор бельгийца с "Челси" истекает в 2019 году. 

Не пропустите: Конте: "Дисквалификация Мораты - большая потеря для "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов