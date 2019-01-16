"Челси" предложит работу Петру Чеху

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"Челси" предложит работу Петру Чеху

Лондонский "Челси" предложит работу вратарю "Арсенала" Петру Чеху, который накануне объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Как сообщает The Times, "синие" хотят видеть 36-летнего футболиста на должности тренера или посла клуба. Реакция чешского стража ворот пока неизвестна.

Напомним, что Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год, сыграл 494 матча и пропустил 393 гола. С "пенсионерами" он выиграл 15 трофеев.

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