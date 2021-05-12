"Челси" предложит Тухелю новый контракт

Теги челситомас тухель

"Челси" предложит Тухелю новый контрактФото: Евроспорт/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Mail, "Челси" очень доволен работой Томаса Тухеля и готов пересмотреть срок действия контракта.

По информации источника, руководство лондонского клуба готово предложить немецкому специалисту контракт по схеме 2+1 с повышением заработной платы. На данный момент немец зарабатывает 7 миллионов евро в год.

Также сообщается, что такой ход от "Челси" проследует вне зависимости от результата финала Лиги Чемпионов.

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