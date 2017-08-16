"Челси" предпринимает попытки подписать замену для Косты
Лондонский "Челси" предпринимает попытки подписать замену для своего ведущего нападающего Диего Косты, который этим летом, вероятнее всего, покинет команду.
Как информирует Daily Star, "аристократы" ведут переговоры с итальянским "Торино" по их нападающему Андреа Белотти, трансферная стоимость которого составляет 100 миллионов евро.
Напомним, также на 23-летнего бомбардира "быков" претендует "Милан".
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|М
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|1
|3
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|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
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|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
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|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
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|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
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|Лестер Сити
|1
|0
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|Челси
|1
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|16
|Борнмут
|1
|0
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|Сток Сити
|1
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|Брайтон & Хоув Альбион
|1
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|1
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