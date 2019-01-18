"Челси" предпринял ещё одну попытку сохранить Хадсона-Одои

Лондонский "Челси" предпринял ещё одну попытку сохранить своего вингера Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" предложили 18-летнему англичанину новый контракт со значительным увеличением оклада с 1,3 до 3 миллионов евро в год. Кроме того, в соглашении будут прописаны солидные бонусы, позволяющие футболисту дополнительно заработать около 1,2 миллиона за сезон.

Напомним, что контракт Хадсона-Одои с "Челси" истекает летом 2020 года и полузащитник до сих пор отклонял все предложения о его продлении.

Перспективный фланговый нападающий рассчитывает по окончании сезона перебраться в "Баварию", которая готова заплатить за него почти 40 миллионов евро.

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