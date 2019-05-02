"Челси" представил домашнюю форму на следующий сезон
В официальном твиттере "Челси" появились фотографии новой домашней формы лондонской команды.
Экипировка традиционно выполнена в синем цвете. На футболке есть узор с фрагментами стадиона "Стэмфорд Бридж". Технический спонсор - Nike.
По итогам 36 туров "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 68 очков.
В полуфинале Лиги Европы подопечные Маурицио Сарри сыграют с франкфуртским "Айнтрахтом".
Не пропустите: Основной защитник "Челси" выбыл до конца сезона. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Челси" представил домашнюю форму на следующий сезон
-
Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля
-
Головин прокомментировал ничью с "Ренном"
-
"Тоттенхэм" отчитался о состоянии здоровья Вертонгена
-
"Реал" готов отложить подписание Эриксена до 2020 года
-
Месси пожелал Касильясу скорейшего выздоровления
-
Андухар считает, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота "Ливерпуля" за игру рукой Матипа
-
Хесе вернётся в ПСЖ
-
Ван Дейк: "Счастлив, что не встречаюсь с Месси каждый сезон"
-
За последние четыре года только две команды пропустили от "Барселоны" менее трёх голов в матче плей-офф ЛЧ на "Камп Ноу"
-
ЦСКА может продать летом Марио Фернандеса
-
Только "Барселона" и "Реал" разгромно побеждали "Ливерпуль" в ЛЧ
-
Месси и ещё три футболиста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 1 мая
-
1
Видаль: "Месси - с другой планеты"
-
Балотелли: "Ради футбола не сравнивайте Месси с седьмым номером из "Ювентуса"
-
Линекер - о голе Месси: "Такой удар со штрафного вы вряд ли когда-либо увидите"
-
"Монако" ушел от поражения в матче с "Ренном" благодаря дублю Фалькао
-
Вальверде: "Мы знаем, что может сделать Месси, но он не перестает удивлять"
-
Клопп: "Доволен игрой "Ливерпуля" в матче с "Барселоной", но не результатом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14