"Челси" представил домашнюю форму на следующий сезон

В официальном твиттере "Челси" появились фотографии новой домашней формы лондонской команды.

Экипировка традиционно выполнена в синем цвете. На футболке есть узор с фрагментами стадиона "Стэмфорд Бридж". Технический спонсор - Nike.

По итогам 36 туров "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 68 очков.

В полуфинале Лиги Европы подопечные Маурицио Сарри сыграют с франкфуртским "Айнтрахтом".

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