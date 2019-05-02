"Челси" представил домашнюю форму на следующий сезон

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"Челси" представил домашнюю форму на следующий сезон

В официальном твиттере "Челси" появились фотографии новой домашней формы лондонской команды.

Экипировка традиционно выполнена в синем цвете. На футболке есть узор с фрагментами стадиона "Стэмфорд Бридж". Технический спонсор - Nike.

По итогам 36 туров "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 68 очков.

В полуфинале Лиги Европы подопечные Маурицио Сарри сыграют с франкфуртским "Айнтрахтом".

Не пропустите: Основной защитник "Челси" выбыл до конца сезона. | http://soccernews.ru

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