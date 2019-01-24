"Челси" представил Игуаина

"Челси" представил болельщикам аргентинского новичка команды нападающего Гонсало Игуаина.

Футболист вышел на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" перед началом ответном полуфинального матча Кубка Лиги с "Тоттенхэмом", и поприветствовал фанатов.

Напомним, что 31-летний Игуаин перешел в "Челси" из "Ювентуса". Лондонский клуб арендовал футболиста сроком на полгода за девять миллионов евро. По окончании этого срока "Челси" может продлить аренду форварда за 18 миллионов евро либо выкупить его трансфер за 36 миллионов.

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