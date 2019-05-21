"Челси" представил Кристиана Пулишича

Теги кристиан пулишиччелсиборуссия дортмунд

"Челси" представил Кристиана Пулишича

"Челси" официально представил 20-летнего полузащитника Кристиана Пулишича.

Клуб опубликовал снимок американца в инстаграме, который стоит на на стадионе "Стэмфорд Бридж".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More to come... @cmpulisic #CFC #Chelsea

Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Пулишич перешёл в "Челси" из дортмундской "Боруссии" этой зимой за 64 миллиона евро. Последние полгода он провёл в "Боруссии" на правах аренды. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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