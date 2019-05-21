"Челси" представил Кристиана Пулишича

"Челси" официально представил 20-летнего полузащитника Кристиана Пулишича.

Клуб опубликовал снимок американца в инстаграме, который стоит на на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Пулишич перешёл в "Челси" из дортмундской "Боруссии" этой зимой за 64 миллиона евро. Последние полгода он провёл в "Боруссии" на правах аренды. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: Жиру: "Я очень рад подписать новый контракт с "Челси"| http://soccernews.ru