"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2019/20

Лондонский "Челси" провёл презентацию третьего комплекта формы, в котором команда будет играть в текущем сезоне.

Экипировка выполнена в чёрном цвете с оранжевыми полосками. Технический спонсор клуба - Nike.

Introducing the new @nikefootball 2019/20 third kit!



Taking inspiration from the 1990s, the shirt features colours from one of the club’s most unforgettable away strips and the Nike Futura logo reflecting iconic kits of the past. #ITSACHELSEATHING



https://t.co/lnBtcXDP8A pic.twitter.com/nq1vzPTEfK — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2019

Стоит отметить, что в этом сезоне "Челси" неудачно стартовал в АПЛ, занимая по итогам четырёх туров 11-е место в турнирной таблице.

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