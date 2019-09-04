"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2019/20
Лондонский "Челси" провёл презентацию третьего комплекта формы, в котором команда будет играть в текущем сезоне.
Экипировка выполнена в чёрном цвете с оранжевыми полосками. Технический спонсор клуба - Nike.
Introducing the new @nikefootball 2019/20 third kit!— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2019
Taking inspiration from the 1990s, the shirt features colours from one of the club’s most unforgettable away strips and the Nike Futura logo reflecting iconic kits of the past. #ITSACHELSEATHING
https://t.co/lnBtcXDP8A pic.twitter.com/nq1vzPTEfK
Стоит отметить, что в этом сезоне "Челси" неудачно стартовал в АПЛ, занимая по итогам четырёх туров 11-е место в турнирной таблице.
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