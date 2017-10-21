"Челси" преодолел отметку в 8 тысяч голов

Лондонский "Челси" преодолел отметку в восемь тысяч забитых мячей, сообщает официальный твиттер "синих".

Юбилейным стал гол испанского вингера Педро в ворота "Уотфорда" в матче девятого тура АПЛ.

Стоит отметить, что "Челси" был основан 10 марта 1905 года. | http://soccernews.ru