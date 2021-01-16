"Челси" прервал трехматчевую безвыигрышную серию
В матче 19-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Фулхэм" со счетом 1:0. Единственный гол забил Мэйсон Маунт. Стоит отметить, что "дачники" весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удаления Энтони Робинсона.
"Челси" прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Фулхэм" – "Челси" - 0:1 (0:0)
Гол: Маунт, 78 - 0:1
"Фулхэм": Ареоля, Робинсон, Адарабиойо, Айна (Брайен, 83), Тете, Декордова-Рид (Камара, 83), Рид, Лукман, Замбо-Ангисса, Кавалейру (Онома, 79), Андерсен.
"Челси": Менди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Абрахам, 65), Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Маунт, Пулишич, Жиру (Вернер, 75).
Удаление: Робинсон (44).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18