"Челси" прервал трехматчевую безвыигрышную серию

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Фулхэм" со счетом 1:0. Единственный гол забил Мэйсон Маунт. Стоит отметить, что "дачники" весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удаления Энтони Робинсона.

"Челси" прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Фулхэм" – "Челси" - 0:1 (0:0)

Гол: Маунт, 78 - 0:1

"Фулхэм": Ареоля, Робинсон, Адарабиойо, Айна (Брайен, 83), Тете, Декордова-Рид (Камара, 83), Рид, Лукман, Замбо-Ангисса, Кавалейру (Онома, 79), Андерсен.

"Челси": Менди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Абрахам, 65), Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Маунт, Пулишич, Жиру (Вернер, 75).

Удаление: Робинсон (44).

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