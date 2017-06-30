"Челси" претендует на Рюдигера

Немецкий защитник "Ромы" Антонио Рюдигер попал в сферу интересов "Челси", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, агент футболиста уже отправился в Лондон на переговоры с руководством "синих". Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

В минувшем сезоне Рюдигер сыграл за "Рому" 35 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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