"Челси" презентовал новую форму с российским триколором

1 Теги челсироман абрамович

"Челси" презентовал новую форму с российским триколором

Лондонский "Челси" провёл презентацию новой гостевой формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в белом цвете, а на рукавах и воротнике футболок нанесён триколор - цвета российского флага.

Технический спонсор клуба - компания Nike.

Напомним, что с 2003 года владельцем "Челси" является российский бизнесмен Роман Абрамович.

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