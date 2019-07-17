"Челси" презентовал новую форму с российским триколором

Лондонский "Челси" провёл презентацию новой гостевой формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в белом цвете, а на рукавах и воротнике футболок нанесён триколор - цвета российского флага.

Технический спонсор клуба - компания Nike.

Напомним, что с 2003 года владельцем "Челси" является российский бизнесмен Роман Абрамович.

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