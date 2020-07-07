"Челси" презентовал новую гостевую форму

Пресс-служба лондонского "Челси" показала новую форму команды на сезон 2020/21.

В этой экипировке "синие" будут проводить гостевые матчи в следующей кампании.

Основной цвет комплекта - светло-голубой. Воротник и нижняя часть рукавов - тёмно-синие. Технический спонсор - Nike.

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