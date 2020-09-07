"Челси" презентовал новую третью форму

Лондонский "Челси" показал третий комплект формы, в котором команда будет играть в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в красном и синем цвете, на футболке размещены вертикальные полосы.

Технический спонсор клуба - американская компания Nike.

Meet a new legacy. The 20/21 @nikefootball third kit is here!



One for the sneakerheads , inspired by the 1990s Ultramarine Air Max 180 and classic shirts of the past!



Available 10.09.20. #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/mWRnkhCMWh — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2020

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