"Челси" презентовал новую третью форму

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"Челси" презентовал новую третью форму

Лондонский "Челси" показал третий комплект формы, в котором команда будет играть в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в красном и синем цвете, на футболке размещены вертикальные полосы.

Технический спонсор клуба - американская компания Nike.

Не пропустите: "Челси" близок к покупке голкипера "Ренна". | http://soccernews.ru
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