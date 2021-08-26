"Челси" презентовал новую третью форму

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"Челси" презентовал новую третью форму

Лондонский "Челси" показал третий комплект формы, в котором команда будет играть в сезоне 2021/22.

Экипировка выполнена в тёмно-синем и бирюзовом цветах с оранжевыми вставками.

Технический спонсор клуба - американская компания Nike.

"Челси" успешно стартовал в новом сезоне, выиграв Суперкубок УЕФА, а также победив в двух первых турах АПЛ "Кристал Пэлас" (3:0) и "Арсенал" (2:0).

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