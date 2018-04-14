"Челси" при Конте добыл только одну победу в АПЛ, если уступал к перерыву

"Челси" под руководством Антонио Конте выиграл только один матч в чемпионате Англии, если уступал к перерыву.

Таких случаев было десять, в итоге "синие" девять раз уступили и лишь раз выиграли - в декабре 2016 года был обыграл "Ман Сити" со счётом 3:1.

Отметим, что после первого тайма в матче текущего тура АПЛ "Челси" уступает "Саутгемптону" в гостях со счётом 0:1.

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