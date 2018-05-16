"Челси" приблизился к подписанию трансферной цели "Барселоны"

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"Челси" приблизился к подписанию трансферной цели "Барселоны"Лондонский "Челси" приблизился к подписанию полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "аристократы" опередили в борьбе за 26-летнего хавбека "орлят" земляков из "Арсенала". Трансфер ивуарийца обойдется "синим" примерно в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сери забил 2 мяча и сделал 10 результативных передач в 42 матча за "Ниццу".

Прошлым летом Сери активно интересовалась каталонская "Барселона".

Напомним, Азар рассказал, при каких условиях останется в "Челси". | soccernews.ru

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