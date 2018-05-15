"Челси" придётся потратиться на увольнение Конте

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"Челси" придётся потратиться на увольнение Конте

Лондонскому "Челси" придётся потратиться на увольнение главного тренера команды Антонио Конте.

Как сообщает Daily Mail, "синие" должны будут выплатить неустойку не только итальянскому наставнику, но и восьми его ассистентам.

Известно, что Конте в случае отставки получит от "Челси" более 10 миллионов евро.

Напомним, что преемником 48-летнего специалиста может стать Маурицио Сарри или Маурисио Почеттино. | http://soccernews.ru

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