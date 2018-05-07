"Челси" приготовил более 30 миллионов евро на защитника "Байера"

"Челси" надеется приобрести защитника Бенджамина Хенрикса, который представляет немецкий "Байер".

На покупку футболиста "Челси" готов потратить более 30 миллионов евро.

Хенрикс - правый защитник, но может сыграть и на других позициях в обороне.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сыграл за "фармацевтов" 23 матча, в которых сделал одну голевую передачу.

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