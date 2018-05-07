"Челси" приготовил более 30 миллионов евро на защитника "Байера"

Теги челсибенджамин хенриксбайер леверкузен

"Челси" приготовил более 30 миллионов евро на защитника "Байера""Челси" надеется приобрести защитника Бенджамина Хенрикса, который представляет немецкий "Байер".

На покупку футболиста "Челси" готов потратить более 30 миллионов евро.

Хенрикс - правый защитник, но может сыграть и на других позициях в обороне.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сыграл за "фармацевтов" 23 матча, в которых сделал одну голевую передачу.

Читайте: Борьба за топ-4 обостряется: "Челси" выстоял победу в матче с "Ливерпулем" | http://soccernews.ru

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