"Челси" прилетел в Баку на финал Лиги Европы с "Арсеналом"
Футболисты и тренеры лондонского "Челси" прилетели в Баку на финал Лиги Европы с "Арсеналом", сообщает официальный твиттер клуба.
Во вторник, 28 мая, "Челси" проведет предматчевую тренировку и пресс-конференцию.
Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...— Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 май 2019 г.
And what a welcome! #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S
Финальный поединок "Челси" - "Арсенал" пройдет на стадионе "Олимпийский". Начало встречи в 22:00 мск.
Напомним, что победитель получит путевку в Лигу Чемпионов.
Не пропустите: Эмери: "УЕФА допустил ошибку, разрешив проводить финал Лиги Европы в Баку". | http://soccernews.ru
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