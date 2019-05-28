"Челси" прилетел в Баку на финал Лиги Европы с "Арсеналом"

Футболисты и тренеры лондонского "Челси" прилетели в Баку на финал Лиги Европы с "Арсеналом", сообщает официальный твиттер клуба.

Во вторник, 28 мая, "Челси" проведет предматчевую тренировку и пресс-конференцию.

Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...



And what a welcome! #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S — Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 май 2019 г.

Финальный поединок "Челси" - "Арсенал" пройдет на стадионе "Олимпийский". Начало встречи в 22:00 мск.

Напомним, что победитель получит путевку в Лигу Чемпионов.

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