"Челси" принимает "Суонси" на "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Суонси"

Стадион: "Стэмфорд Бридж"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Нил Суорбрик

"Челси" в рамках 14 тура АПЛ встретится с аутсайдером чемпионата "Суонси". Команда Антонио Конте в текущем сезоне действует не так уверенно, как в чемпионском, в этом плане у них инициативу перехватил "Манчестер Сити", который уже оторвался от "синих" на 11 очков, а от "Манчестер Юнайтед" – на шесть. "Челси" же пока вынужден довольствоваться третьим местом, команда Конте уже успела проиграть три игры и дважды сыграть вничью. При этом если поражения от "Манчестер Сити" еще можно объяснить, то проигрыш "Бернли", и особенно последней команде чемпионата "Кристал Пэлас", стали сенсационными, тем более, что "орлы" до победы над "аристократами" вообще не могли выиграть в АПЛ.

В последнем туре "Челси" едва не проиграл "Ливерпулю", лишь навес Виллиана, после которого мяч залетел в сетку спас "синих" от поражения.

"Суонси" давно зарекомендовал себя крепким коллективом, который способен дать бой любой команде, особенно на своем стадионе. В 2013 году "лебеди" даже пробились в Лигу Европы, российским любителям футбола они запомнились по матчам против краснодарской "Кубани". Две игры тогда закончились с одинаковым счетом 1:1. В целом же в том сезоне "Суонси" добрался до 1/16 финала, где уступил "Наполи". Затем результаты пошли на спад, команда обосновалась в середине турнирной таблице, а уже в текущем сезоне вынуждена бороться за выживание. В пяти матчах "Суонси" не побеждает, ситуация тревожная, но все еще можно исправить, в нижней части турнирной таблицы большая плотность, несколько удачных игр помогут "лебедям" подняться наверх.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 33 матча: 15 побед у "Челси", 11 ничьих, 7 – у "Суонси".

В прошлом сезоне "Челси" выиграл на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1. В Уэльсе команды сыграли вничью.

"Суонси" не побеждал "Челси" в Лондоне с 2013 года.

Ориентировочные составы:

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Педро, Мората.

"Суонси": Фабиански, Ньютон, Моусон, Хорн, Олссон, Клукас, Ки, Фер, Санчес, Айю, Бони.

Прогноз на матч:

"Челси" – фаворит матча, хотя "аристократы" уже успели проиграть "Кристал Пэлас". При этом все же на своем стадионе команда Конте не должна играть расхлябано, поэтому фанаты "синих" вправе рассчитывать на три очка.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.20, на ничью – 7.40, на "Суонси" – 21.00.

Вячеслав Горбачев

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