"Челси" принял окончательное решение по будущему Азара

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"Челси" принял окончательное решение по будущему Азара

Лондонский "Челси" принял окончательное решение по будущему вингера Эдена Азара, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, "синие" намерены следующим летом продать 28-летнего бельгийца в другой клуб.

"Челси" не хочет потерять звёздного футболиста бесплатно, а учитывая его нежелание продлевать контракт, у "аристократов" просто не осталось другого выбора.

Главным претендентом на флангового нападающего считается мадридский "Реал".

Соглашение Азара с "Челси" истекает летом 2020 года. В текущем сезоне он записал в свой актив 12 голов и 10 ассистов в 27 матчах.

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