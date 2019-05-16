"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина

Нападающий Гонсало Игуаин покинет "Челси" по окончании текущего сезона, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб отказался продлевать аренду аргентинца за 18 миллионов евро и решил отправить его обратно в "Ювентус".

В стане "синих" остались недовольны выступлениями 31-летнего форварда. В следующей кампании ставка будет сделана на Оливье Жиру.

Игуаин присоединился к "Челси" в январе, сыграл 18 матчей и забил 5 голов.

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