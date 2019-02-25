"Челси" принял решение по будущему голкипера команды

"Челси" не собирается наказывать вратаря Кепу из-за того, что он отказался уходить на замену в финале Кубка лиги, передает Standard.

Напомним, что главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.

Напомним, что прошлым летом "Челси" купил 24-летнего голкипера за 80 миллионов евро. В текущем сезоне Кепа сыграл за "синих" 37 матчей и пропустил 35 голов.

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