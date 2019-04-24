"Челси" принял важное решение по будущему Хадсона-Одои

Лондонский "Челси" определился с будущим вингера Каллума Хадсона-Одои, контракт которого истекает летом 2020 года.

Как сообщает Goal.com, "синие" намерены предложить 18-летнему англичанину новое соглашение, несмотря на его серьёзную травму.

Напомним, что футболист пропустит не менее полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия. Накануне клуб на своём официальном сайте подтвердил диагноз флангового нападающего и анонсировал операцию.

"Челси" планирует соблазнить Хадсона-Одои зарплатой в размере 6 миллионов евро в год.

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