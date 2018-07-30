"Челси" приостановил переговоры по Куртуа

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"Челси" приостановил переговоры по Куртуа

"Челси" остановил все переговоры по вратарю Тибо Куртуа.

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб не намерен возобновлять переговоры, пока не найдет ему замену.

Ранее сообщалось, что "Челси" интересуется вратарем "Эвертона" Джорданом Пикфордом.

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