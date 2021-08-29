"Челси" продал Зума в другой клуб АПЛ

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"Челси" продал Зума в другой клуб АПЛ

Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Французский защитник "Челси" Курт Зума перешел в "Вест Хэм".

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Футболист подписал с "молотобойцами" контракт до лета 2025 года.

26-летний Зума выступал за "Челси" с 2014 года, провел за клуб 151 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду "Сток Сити" и "Эвертону". Ранее играл за "Сент-Этьен". За сборную Франции сыграл 8 матчей и забил 1 гол. Двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка французской лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.

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