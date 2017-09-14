"Челси" продлевает Азара

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"Челси" продлевает Азара"Челси" провел успешные переговоры с полузащитником Эденом Азаром о продлении соглашения.

В  ближайшие недели лондонцы объявят о подписании контракта с 26-летним игроком сборной Бельгии до 2021 года.

Текущее соглашение Азара с клубом рассчитано до июня 2020 года.

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