"Челси" продлил голкипера Блэкмена

Вратарь Джамал Блэкмен подписал новый контракт с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между голкипером и клубом будет действовать до лета 2021 года. Сразу после этого лондонцы отдали его в аренду клубу из Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед",

23-летний Блэкмен выступает за "Челси" с 2012 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Мидлсбро", "Остерсунду" и "Уикомбу". Сыграл 3 матча за юношескую сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

Не пропустите: "Челси" продлил контракт с Каласом. | http://soccernews.ru