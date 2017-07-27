"Челси" продлил голкипера Блэкмена

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"Челси" продлил голкипера Блэкмена

Вратарь Джамал Блэкмен подписал новый контракт с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между голкипером и клубом будет действовать до лета 2021 года. Сразу после этого лондонцы отдали его в аренду клубу из Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед",

23-летний Блэкмен выступает за "Челси" с 2012 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Мидлсбро", "Остерсунду" и "Уикомбу". Сыграл 3 матча за юношескую сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

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