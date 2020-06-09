"Челси" продлил контракт с 18-летним воспитанником

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Фаустино Анджорином.

18-летний футболист заключил с "синими" соглашение, рассчитанное на пять сезонов.

Анджорин является воспитанником "Челси", его дебют за первую команду состоялся в сентябре 2019 года. На счету перспективного хавбека пока 2 матча.

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