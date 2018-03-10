"Челси" продлил контракт с Чалоба

Теги челсинатаниэль чалоба

"Челси" продлил контракт с Чалоба"Челси" подписал новый контракт с защитником Тревором Чалоба.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на три с половиной года.

"Это здорово, и это говорит о том, что я максимально выкладываюсь и много работаю. Тот факт, что я так долго нахожусь в таком крупном клубе, говорит о моем постоянном развитии и прогрессе, и теперь мне необходимо лишь продолжать работать и не сбавлять обороты. Мне важно сейчас не расслабляться, трудиться, не поднимая головы, концентрироваться на предстоящих матчах", - сказал он.

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