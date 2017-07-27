"Челси" продлил контракт с Каласом

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"Челси" продлил контракт с Каласом

"Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Томашем Каласом.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Также сообщается, что 24-летний чех проведёт сезон 2017/18 в "Фулхэме" на правах аренды.

Ранее СМИ утверждали, что в услугах Каласа заинтересован главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий.

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