"Челси" продлил контракт с Коринтиансом



Датский защитник Андреас Кристенсен продлил контракт с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

"Мне очень приятно подписать новый контракт, и я просто счастлив быть частью "Челси" в будущем. Я наслаждаюсь игрой в клубе, и все идет хорошо", – сказал Кристенсен.

21-летний Кристенсен выступает за "Челси" с 2013 года, провел за клуб 25 матчей. Сдавался в аренду менхенгладбахской "Боруссии". За сборную Дании сыграл 14 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

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