"Челси" продлил контракт с молодым защитником
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Молодой защитник лондонского "Челси" Тревор Чалоба подписал новое соглашение с "аристократами", сообщает официальный сайт английского клуба.
Отмечается, что новый контракт рассчитан на 4,5 года. Другие детали договора не разглашаются.
В нынешнем сезоне Чалоба сыграл десять поединков во всех турнирах, в которых сумел забить два гола.
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