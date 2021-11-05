"Челси" продлил контракт с молодым защитником

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Молодой защитник лондонского "Челси" Тревор Чалоба подписал новое соглашение с "аристократами", сообщает официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что новый контракт рассчитан на 4,5 года. Другие детали договора не разглашаются.

В нынешнем сезоне Чалоба сыграл десять поединков во всех турнирах, в которых сумел забить два гола.

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