"Челси" продлил контракт с Мусондой

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"Челси" продлил контракт с Мусондой

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Чарли Мусондой.

21-летний бельгиец замбийского происхождения заключил с "синими" соглашение до лета 2022 года.

Мусонда является воспитанником "Челси", за основную команду выступает с августа 2017 года, сыграл 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Сдавался в аренду "Бетису".

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