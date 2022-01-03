"Челси" продлил контракт с основным защитником

Фото: инстаграм Тьяго Силвы/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Челси" на официальном сайте объявила о продлении контракта с бразильским защитником Тьяго Силвой.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

37-летний Силва выступает за "Челси" с 2020 года. Всего он провел за клуб 56 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В составе "аристократов" Силва становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

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