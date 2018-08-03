"Челси" продлил контракт с Педро
Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вингером Педро Родригесом.
31-летний испанец заключил с "синими" соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.
"Это очень здорово для меня. Я всем доволен - одноклубниками, болельщиками и командой в целом. Важно продлить контракт с "Челси", поскольку я хочу продолжить побеждать и завоёвывать трофеи" - сказал воспитанник "Барселоны".
Педро выступает за "Челси" с 2015 года, сыграл 131 матч и забил 28 голов.
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|Челси
|38
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|Арсенал Лондон
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|63
|7
|Бернли
|38
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|8
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|9
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|38
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|38
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|Борнмут
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