"Челси" продлил контракт с Педро

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вингером Педро Родригесом.

31-летний испанец заключил с "синими" соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

"Это очень здорово для меня. Я всем доволен - одноклубниками, болельщиками и командой в целом. Важно продлить контракт с "Челси", поскольку я хочу продолжить побеждать и завоёвывать трофеи" - сказал воспитанник "Барселоны".

Педро выступает за "Челси" с 2015 года, сыграл 131 матч и забил 28 голов.

Не пропустите: Сарри высказался о возможном уходе из "Челси" Куртуа и Азара. | http://soccernews.ru